Tõde interneti vallutanud Ukraina lipuvärvides tulpide kohta

Tuhanded inimesed on vaimustuses kollast ja sinist värvi tulpidest, mis vaatavad vastu internetis välgukiirusel levivalt pildilt. Nimelt levib müüt, et uus sort on aretatud Ukraina toetuseks ja kannab nime «Tulp Ukraina».

Olgugi et kõnealuste tulpidega sooviti tõepoolest ukrainlastele toetust avaldada, pole tegemist uue tulbisordiga. Tegelikult on tavalised tulbid lihtsalt üle värvitud.

Valeinformatsiooni levimise tõttu on nüüd paljudel inimestel tühi lootus, et ka nemad saavad kõnealuseid tulbisibulaid soetada ja nende oma aeda istutamisega Ukrainale toetust avaldada.

Ka esimesena pilti jaganud veebisait tulipsinholland.com on hiljem selgitanud, et tegemist on siiski tavaliste tulpidega, mis on Hollandi lillepoe Hoven & de Mooij B.V. looming.