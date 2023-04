Jäme viga, mida paljud toidu valmistamisel teevad

Kahjulikud mikroobid võivad aga nii ühelt toidult teisele kergelt edasi kanduda. «Toores liha, linnuliha, mereannid ja munad võivad levitada selliseid mikroobe nagu salmonella ja E. coli bakter, seega on oluline, et nendega kokku puutunud asjad ei puutuks omakorda teiste asjadega kokku,» räägib rahvusvahelise toidualase teabe nõukogu toidutehnoloogia kommunikatsiooni vanemdirektor Tamika Sims. Nõuandeid, kuidas ohutult süüa valmistada on tal teisigi.

Sims räägib, et pika ja lühikese säilivusajaga tooted ei tohi omavahel kokku sattuda. «Näiteks marmelaad ja maapähklivõi puhul on oluline, et marmelaad ei satuks maapähklivõisse, sest marmelaad vajab peale avamist jahedat keskkonda, maapähklivõi seda aga ei vaja,» toob ta näite ja lisab, et kui natuke marmelaadi satub maapähklivõisse, läheb see seal halvaks ja rikub ka maapähklivõi.