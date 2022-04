Oluline viga, mida paljud toidu valmistamisel teevad

Pilt on illustreeriv.

Töölt koju tulles, on toidu valmistamine ilmselt viimane asi, millele aega kulutada tahetakse. Aja säästmiseks kasutatakse tihti ühte kaussi, nuga, lõikelauda, lusikat või muud erinevate koostisosade töötlemisel, ilma, et neid vahepeal pestaks, kuid see võib halvasti lõppeda.