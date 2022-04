PILDID ⟩ 7 kodu, mille südameks on trepp

Keerlev puittrepp asub ristikujulise Dede nimelise maja südames. OYO Architectsi kavandatud keerdtrepp saab alguse elutoast ning keerleb läbi ringikujulise ava teisele korrusele. Paljaks jäetud külm betoon ja puidu pehmus loovad koosluse, mis püüab silma ja on seeläbi Dede maja süda.

Üle kuuesajast vineeriliistust kokku löödud keerdtrepp jääb silma juba enne majja astumist. Välisukse kõrval asuvast suurest aknast, näeb treppi juba kaugelt. See keerleb arhitekti kodus esimeselt teisele korrusele. Käsitööna valminud hele keerdtrepp mõjub betooni taustal kerge ja pehmena.

Nagu maja nimigi viitab, on tegemist väga heleda koduga. tasakaalustamaks neutraalseid toone, on arhitekt Martin Dulanto projekteerinud selle südamesse kärtsoranži trepi, mis ühendab kolme korrust. Limas asuva kodu trepp on ehitatud betoonist, mil raudsüda.