GALERII ⟩ Miks nii palju? Musklimees Mark Wahlbergi kodus on 20 vannituba!

Musklimees Mark Wahlberg on samuti otsustanud oma kinnisvaraportfelli tuulutada. Müüki on ta pannud aiaga piiratud ja turvameestega mehitatud Beverly Parki naabruskonnas asuva mõisa. Mõis on uhke, ehitatud 2014. aastal ning väga-väga suur. Ruutmeetreid siin kokku 2833, mis teeb kokku 12 magamistuba, 20 vannituba ja veel palju teisi ruume nagu kino ja veinikelder.