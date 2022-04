Arvad, et sinu teekannukollektsioon on suur? Sel tädil on lausa Guinnessi rekord!

Paar on teekanne kogunud nüüdseks juba pea 40 aastat. Nende ühisest koduks on saanud justkui pühamu selle kuuma ja maitsva joogi anumale. Kui arvate, et Sue ja Keithi kodus on ainult üks ruum teekannudele pühendatud, siis eksite. Kollektsiooni alla on mattunud lausa viis ja kaks koridorigi on neid täis!