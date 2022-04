Tavatu maius, mille järele Rihannal raseduse ajal meeletu isu on

Öeldakse, et tüdrukud on tehtud suhkrust, jahust ja maasikavahust, ent mitte Rihanna! 34-aastane muusik vihkas enne rasedust peaagu kõike, millesse oli vähegi suhkrut lisatud, kõiksugu küpsised ja sõõrikud ühtedena neist. Tujuka sööjana tuntud staar on aga endised väärtused minetanud ja ihkab oma toidulaual üha ootamatumaid maitseid ja tooraineid.

Raseduse ajal muutub Rihanna menüü pea iga päev ning seda vastavalt soovidele ja tujule. Muusik tunnistab, et on ootamatult kiindunud magustoitudesse, milleta ei möödu enam ükski ta päev. Iseäranis suur isu on tal mandariinide järele, ent ka nende puhul on teatav nüanss, mida muusik on palunud oma kokkadel järgida.