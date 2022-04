PILDID ⟩ Saare idüll! Kohe-kohe valmiv mereäärne palkmaja ootab Mändjalas uut omanikku

Kahekorruseline palkmaja asub 8021 ruutmeetrisel kinnistul. Maja esimeselt korruselt leiab avatud planeeringuga köök-elutoa, vannitoa, puuküttega sauna ja magamistoa. Korrus ülevalpool on kaks magamistuba, väike abiruum ja rõdu. Maja ees laiub suur terrass. Krundil on lisaks veel üks kuur-varjualune.

Kütteks on elektriküte, kuid põrandavalu sisse on pandud ka veetorud, mis tähendab, et soovi ja tahtmise korral on võimalik paigaldada majja õhk-vesi põrandaküte. Kinnistu äärde on istutatud elupuuhekk, lisaks kõrguvad siin uhked männid ja kased. Imetabane elupaik asub 11 kilomeetri kaugusel Kuressaarest ning sobib elamiseks nii suvel kui talvel. Mändjala liivarand on siit muide vaid 500 meetri kaugusel!