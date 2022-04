Eesti tarbijate ilutoodete plastpakenditest valmivad kogukonnaaia peenrakastid

«Soovime kogumisaktsiooniga tuua tähelepanu just kosmeetikatoodete pakenditele, nende sorteerimisele ja käitlemisele. Ka ilutoodete pakendeid on võimalik sorteerida ja käitlemisele suunata. Tühjad plastikust pudelid, tuubid ja potsikud tuleks olmeprügi asemel visata pakendijäätmete hulka või tuua praegu Rimis asuvatesse kogumiskastidesse,» sõnas Butina.

Tema sõnul on Garnieri üheks prioriteediks tootepakendites plastiku vähendamine ning asendamine alternatiivsete materjalidega. «Kuna kasutame oma toodete pakendamisel plastikut, siis panustame ka selle ringlusesse saatmisele, et kasutatud pakendid saaksid uue elu. Tänaseks on Garnier juba enam kui kahekordistanud taaskasutatud plasti kasutamist pakendites – kui 2019. aastal säästsime tänu plasti taaskasutamisele 3670 tonni uut senikasutamata plasti, siis 2020. aastal tõusis see lausa 9019 tonnini,» lisas ta.