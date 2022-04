Trendikas boho stiilis kodu: milline see on ja kuidas seda enda koju tuua

Milline on boho stiil?

City24 kirjutab, et Boho stiil on külluslikkus kõigest: erksad toonid, mitmekihilisus, erinevad pitsid, soojad ja rikkalikud kudumid, pikad narmad, ebatavalised esemed ja palju muud. Boho stiil näitab muretut eluviisi, kuna reegleid selles sisustuses on vähe. Võimalik on sisustada kodu just selliseks, nagu te seda ise soovite.

Selle stiili juures on eriline veel «all in» ehk võimalus omavahel kokku segada kõik mustrid, värvid ja tekstuurid. Pöörake tähelepanu ägedatele detailidele, et teie kodu oleks ekstra huvitava iseloomuga. Kokku võib panna nii modernse diivani, antiikse laua kui ka vanast ajast pärit toolid.

Boheemlaslikus stiilis kodud sisaldavad tihti vintage-mööblit ja valgusteid, samuti maailma erinevates kultuuridest inspireeritud tekstiile ja vaipkatted. Esemed pärinevad väga erinevatest kohtadest, sealhulgas vanakraamiturult ja reisidelt. Võimalik on ka näiteks mõne eseme põlvest-põlve pärandamine.

Boho stiili näide. Foto: Shutterstock

Värvid, värvid, värvid

Boho stiilis kodu on kahtlemata värvirohke. Kui boho stiil Prantsusmaal alguse sai, oli kõige tähtsamaks värviks kollane. See sümboliseeris säravat päikest. Suur hulk erinevaid värve võib tekitada kaootilise mulje, kuid lähemal vaatlusel selgub, et nad sobivad üksteisega peaaegu ideaalselt. Värvid on intensiivsed ja valikut on terve värvispektri jagu.

Värvivalik on enamasti julge ja tihti võib olla üks värv domineerivam. Näiteks on seinad rohelised, aga ka diivan ja diivanipadjad ning kardinad. Kontrastina on põrand hele ja lagi valge. Kui soovite boho stiili segada skandinaavialiku minimalismiga, võiks domineerivaks värviks olla valge või helehall. Heledasse interjööri on lisatud boheemlaslik mööbel, mis võiks olla puiduga sama värvi, kuid mitte väga ergas.

Boho stiili näide. Foto: Shutterstock

Kõiksugu mustreid

Lisaks värvidele on boho stiilis olulisel kohal ka mustrid. Nimelt võivad mustrid olla inspireeritud loodusest, aga ka eksootikast ja hipide maailmast. Need võivad olla näiteks trükised, mis sisaldavad väikseid detaile, olles samal ajal ka silmatorkavad.

Mustreid võib olla palju ja neid võib ühte tuppa kokku panna, kuid seejuures ei tohiks üldpilt liiga kirjuks minna. Boho stiili kasutades on see aga lubatud, sest niimoodi on kombineeritud erinevad mustrid, mis aitavad väljendada isikupära. Näiteks värviline diivan, ühe mustriga kardinad ja teise mustriga diivanipadjad pole mingi probleem.

Viimistlus

Nagu mustritel ja värvidel, kehtib ka materjalide puhul suur valikuvabadus. Nimelt võib olla kasutusel nii parkettpõrand kui ka looduslik lubikrohv. Lagi võib olla puidust või täiesti tavaline valge. Boheemlaslik stiil eelistab looduslike materjalide kasutamist, mistõttu tuleks linoleumi ja keraamiliste plaatide vahel valides eelistada plaate. Plastikust paneelide asemel tuleks eelistada puitu ning samamoodi teha ka akende puhul. Aknalaud võiks olla kivist või puidust.