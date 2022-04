Eestil on mereäärse riigi kohta häbematult vähe romantilisi rannarestorane. Just selliseid, kus päike paistaks peale ja sillerdavad lained paitaksid pilku ning ka toidu­elamus oleks midagi enamat kui lihtsalt söök. Laulasmaa liivarandade vahetus läheduses võimsate mändide all puhkav Wicca restoran on täpselt selline võlutud paik.