PEIDUS PÄRAND ⟩ Juhan Smuuli monumendilt varastati valmimise järel pronksist kajakas ja seda mitme aasta peale koguni neljal korral

Skulptor Tõnu Maarand on varemgi näitlejaid ja kirjanikke materjalis kujutanud. Kultuuritegelaste jäädvustamises on kindlasti teatav dokumentaalne väärtus, kuid veel olulisem on sellise kujutamise olemasolu üleüldse, nii nagu on väärtuseks omakeelne teadus või teater.