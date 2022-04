MINISTER MAABLOGIS ⟩ Me vajame sotsiaalselt vastutustundlikumat toidusüsteemi, mis vähendaks kliimajalajälge

Rohepöörde osaks oleva Euroopa Komisjoni strateegia «Talust taldrikule» eesmärk on, et meie toidusüsteem muutuks kestlikuks. Mida see tähendab? Praegune toidusüsteem ei ole pikas plaanis enam jätkusuutlik. Prognoositakse, et maailma elanikkonna kasvu tõttu suureneb aastaks 2050 nõudlus toidu järele 50–70 protsenti. Senisel kujul jätkates tõuseb ka toidusüsteemiga seotud kasvuhoonegaaside teke 30–40 protsenti.

Me vajame sotsiaalselt vastutustundlikumat toidusüsteemi, mis vähendaks järk-järgult keskkonna- ja kliimajalajälge ning panustaks inimeste tervisesse, majandusse ja planeeti. Selleks, et neile katsumustele vastu astuda, peame raiskama vähem toitu ning toituma teadlikumalt ja tervislikumalt. Selle juures on oluline roll ühelt poolt tootjatel, aga teisalt ka tarbijatel – üleminek kestlikule toidusüsteemile ei saa toimuda ilma toitumisharjumusi muutmata.

Kuidas toitumisharjumusi kujundada? Valikuid mõjutab terve hulk erinevaid tegureid – hind, mugavus, harjumused, kultuur, toidu esitlemise viisid jne.

Lisaks muutusi vedavatele regulatiiv- ja fiskaalmeetmetele on üks võimalus pakkuda ostjale pakendil selget teavet, mis aitaks teha paremaid valikuid. Euroopa Komisjon arutab sel aastal märgistamise muutmise võimalusi. Arutelu käib mitmes eri teemaplokis – päritolu, säilimisaeg, alkohoolsed joogid ja pakendi esikülje toitumisalase teabe märgisüsteem.

Pakendil võiks olla lihtne visuaal toote tervislikkuse kohta

Mõjus vahend toitumisharjumuste suunamiseks on pakendi esiküljel esitatav toitumisalase teabe märgisüsteem. Oleme harjunud, et toitumisalane teave (energia-, suhkru-, rasv- jt ainete sisaldus) on pakenditel väikses kirjas. Nii on teavet paraku keeruline märgata ning raske mõista, kas toode on tervist toetava koostisega.

Hea lahendus oleks see, kui pakendile lisada lihtne visuaal toote tervislikkuse kohta, et ostes oleks kergem olulist teavet pilguga haarata. Tarbijauuringud on näidanud, et paremini saadakse aru sellistest märgisüsteemidest, kus on kasutatud värve ja antakse hinnang toitainelisele koostisele.

Mitmes Euroopa riigis on juba kasutusel taoline Nutri-Score märgisüsteem, mille puhul kasutatakse hinnangu andmisel värve ja tähti vahemikus A kuni E. See aitab teha paremaid valikuid ning on lihtne, selge ja kergesti arusaadav hea graafilise disaini tõttu.

Sellised märgisüsteemid motiveerivad ka tootjaid parandama järk-järgult oma toodete koostist – neil tekib suurem huvi vähendada oma toodetes soola-, suhkru-, rasva- ja küllastunud rasvhapete sisaldust.

Kahjuks on ülekaaluliste ja rasvunud inimeste osakaal Eesti elanike seas kasvamas, sh laste hulgas; mainitud muudatus oleks üks võimalus, mis aitaks tarbijaid terviseteadlike, tasakaalustatud ja kestlike toiduvalikute tegemisel.

Terviseteadlikku käitumist toetab ka alkohoolsete jookide märgistamine. Alkohoolsetel jookidel oleks koostisosade loetelu ja toitumisalase teabe esitamine üks meede tervislikumat käitumist soodustava keskkonna loomiseks.

Päritolumärgistus tootel soodustab kohaliku toidu eelistamist

Ka teave toidu päritolu kohta toetab tarbijat teadlike ja kestlike toiduvalikute tegemisel. Praegu on pakendil päritolu märkimine kohustuslik vaid osa toitude puhul; eesmärk on päritolu märkimise kohustust laiendada.