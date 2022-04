VAATA ⟩ Usin entusiast lõi Tallinnale oma metroosüsteemi kontseptsiooni

Metroo puudumine ei piira unistamist. Trammid meil ju on, asi need maa alla panna. Ilmselt mõtles nii Redditi kasutaja WeeklyIntroduction42, kes lõi Tallinnale päris oma metrookaardi. Ühendab see linna kõige olulisemaid punkte ning on peale vaadates igati loogiline ja praktiline.