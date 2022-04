VIDEO ⟩ Mängurong, maalid, antiik ja disainerrõivad: vaata, mis Ukraina kinni nabitud oligarhilt konfiskeeris

Postimees vahendas, et Ukraina juurdlusbüroo palvel on Medvedtšukilt ja tema abikaasalt konfiskeeritud kokku 154 ühikut kinnisvara. Konfiskeeritud ühikute seas on 30 krunti, 32 korterit, 23 maja, 27 parklat, jaht ja 26 luksusautost koosnev autopark.