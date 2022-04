RIIDEPUUSANGARID ⟩ Isa ja poeg püstitasid väga kummalise maailmarekordi

Londonis, Twickenhami linnaosas, Turk's Headi pubis peeti maha rekordi püstitamise aktsioon. Milles rekord seisneb? Nimel on isa ja poeg Edward ja Rowan Draper maailma kõige kiiremad riiete riidepuule riputajad. Just nimelt! Selline uhkel tiitel on nüüd nende kanda.