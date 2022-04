NÄDALA KODU ⟩ Loovusest kantud kodu

Enne teise tütre sündi otsustasid Maali Roomet ja tema finantsjuhist kaasa Kaspar Allese, et on vaja suurem kodu soetada. Toona elasid nad koos vanima tütre Pääsu Liiga samas tänavas Kalamajas, aga paar kvartalit ­Balti jaama poole. Noortel oli sihikul üks korter Kadriorus, aga see ikkagi ei ­vastanud nende ootustele ja siis nad asusid innukalt uurima Kalamaja uusarendusi.