Toataimede ümberistutamine: millele tähelepanu pöörata ja kuidas seda õigesti teha

Üldine soovitus on, et toataimi tuleks istutada ümber ühe kuni pooleteise aasta järel. Sobivaim aeg selleks on kevadel, enne paljude toataimede aktiivse kasvutsükli algust. On siiski liike, mis ei vaja iga-aastast ümberpaigutamist suuremasse potti. Sellisteks taimedeks on näiteks erinevad orhideed, aeglasema kasvuga havisabad ja aglaoneemad. Küll aga vajavad sagedast ümberistutamist kindlasti noored ja kiirekasvulised toataimed.