Nõudlus ületab pakkumise! Šokolaadinappusest ei ole enam pääsu

Kakaouba on täis elujõudu ja kasulikke aineid meie organismile. Teadlased väidavad järjest julgemalt, et šokolaadis sisalduvad steariinhape ja antioksüdandi omadustega flavonoidid vähendavad südame- ja veresoonkonna haiguste riski.

Uuringud näitavad, et šokolaadi söömine võib vähendada tõsiste südameprobleemide tõenäosust. USA teadlased leidsid näiteks, et kakaoekstrakti manustanud eakatel täiskasvanutel väheneb südame-veresoonkonnahaigustest tingitud surmajuhtumite arv 27 protsenti.

Samuti on uuritud selle mõju insuldile, mille tekketõenäosus väheneb 10 protsenti, migreeni aitas see aga ära hoida suisa 15 protsendil uuritutest.

Šokolaadimeistrite sõnul ei tohiks me aga suussulavat maiust iseenesestmõistetavalt võtta. «Nõudlus šokolaadiubade järele ületab pakkumist. Me vajame põhimõtteliselt teist planeeti Maad, kui me jätkame samas tempos tarbimist,» rääkis šokolaaditootja Edward Brent väljaandele Daily Star.

Kakaoubadest on Brenti sõnul juba praegu jõhker puudus. Väiksemate šokolaaditahvlite hinnad on tõusuteel ja hinnalangust ei paista veel niipea. Lisaks on väga paljud kakaoistandused asendunud kummipuuistandustega, kuna need tagavad kiirema ja stabiilsema sissetuleku.