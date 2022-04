Kruiisilaeval elav Christine: maksan selle elustiili eest vaid 80 eurot nädalas!

Christine töötas veel aastal 2020 kruiisi- ja reisidirektorina, kuid kaotas oma töö pandeemia tõttu. See pole teda takistanud kruiisilaeval edasi elamast, kuna tema abikaasa on endiselt kruiisifirma palgal. Nimelt töötab ta abikaasa laeva peainsenerina, täna millele on Christinel õigus laeval tasuta elada.