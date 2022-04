PILDID ⟩ Belgia kuninglik kasvuhoone avati rahvale

Kasvuhoone on kuulus haruldaste ja eksootiliste liikide poolest. 1874. aastal ehitatud kasvuhoone arhitekt on Alphonse Balat ning see ehitati kuningas Leopold II käsul. Juba Leopoldi eluajal oli kombes see rahvale igal kevadel uudistamiseks avada, traditsioon, mis kestab tänaseni.