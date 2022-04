PILDID ⟩ Ihkad linnakärast eemale? Saaremaal müüakse imetabast puhkekompleksi

Tegu on Põllu kinnistul asuva puhkemaja ja Pärdi kinnistul asuva renoveeritud aidaga, mis on seni olnud kasutuses majutuspinnana. Kaks kinnistut vahetavad omanikku 350 000 euroga.

Põllu kinnistul asuv kahekorruseline maja on valminud 2012. aastal. Pärdi kinnistul asuv maja on aga ehitatud 1903. aastal ning on vaatamata ajahamba puremisele korralik ja puhas.