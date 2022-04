PILT SELGEKS ⟩ Kas eraldi pesumasin ja kuivati? Või hoopis kaks ühes?

Koduse pesupesemise organiseerimiseks on laias laastus kaks lahendust. Esimene variant on soetada eraldi pesumasin ja kuivati. Teine variant on muretseda masin, kus on ühes seadmes koos nii pesumasin kui ka kuivatusfunktsioonid. Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar räägib, mis on ühe või teise lahenduse eeliseks.

Pesu kvaliteet ei erine

«Pesu pesemisega saavad mõlemad masinad üldiselt sama hästi hakkama, erinevused tulevad sisse aga kuivatamise kvaliteedis ja funktsioonides. Odavamad kuivatiga pesumasinad kipuvad jätma riideid niiskeks ja üldjuhul saab nendega kuivatada korraga vähem kui eraldiseisva masinaga,» ütles Pennar.

See tähendab, et üldjuhul ei saa kuivatiga pesumasina puhul panna masinat riideid täis ning lasta masinal need ära pesta ja kuivatada. Lisaks tuleb arvestada, et kuivatiga pesumasin ei sobi ilmselt neile, kellel on vaja pesta palju pesu, näiteks suurematele peredele. Seda põhjusel, et masin suudab korraga pesta vaid kindla koguse. Eraldiseisva kuivati ja pesumasina puhul saab aga ühe täie kuivatisse panna ja alustada juba järgmise portsu pesuga samal ajal.

Mõõdud versus funktsioonid

«Kindlasti vaatavad paljud kuivatiga pesumasina poole selle kompaktsuse tõttu, kuna ühe masina ruumi võtab seade, mis teeb sisuliselt kahe masina tööd. Kindlasti tuleb aga enne ostu kodune pesunurk üle mõõta, kuna kõik seadmed ei ole alati täpselt samas mõõdus,» rääkis Pennar.

Eraldisesivad kuivati ja pesumasin võtavad küll rohkem ruumi, kuid pakuvad sealjuures rohkem häid funktsioone. Näiteks saab nendega pesta korraga rohkem ja kuivatuse kvaliteet on parem. Pennari sõnul võib kasutada ka lahendust, kus kuivati on asetatud pesumasina peale, mis jätab põrandale rohkem ruumi muude asjade jaoks.

Nutikus loeb

Pennari sõnul on erinevate nutikate lahendustega tänapäeval varustatud juba igat sorti pesumasinad ja kuivatid, seega nende ohverdamise pärast ei pea kummalgi juhul muretsema. «Näiteks vaatab masin, et pesukoguse kohta ei oleks sinna pandud liialt palju pesuvahendit, mõõdab koguse kaalu, jälgib pesu mustustaset ja pesuks vajalikku veetaset,» selgitas Pennar.

Lähtu keskkonnast

Pennari sõnul on mõlemal seadmel omad eelised ja valida tasub selle järgi, millises keskkonnas seda kasutatakse. Väiksematele leibkondadele võib olla heaks valikuks just kuivatiga pesumasin, kuna see on kompaktsem ja kuna pesukogused on väiksemad, ei pea seadme mahu pärast muretsema.