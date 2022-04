Pereema õpetab, kuidas ta isegi surmväsinult kodu kiiresti korda teeb

Õnneks leidub üks väga hea nipp, kuidas kodu kiiresti korda saada. TikToki postitatud videos, õpetab pereema Sharon, kuidas tema asjale läheneb, eriti siis, kui ta surmväsinud on.

Sharon õpetab, et kõik asjad, mis oma kohal ei ole, tuleb koguda elutoa keskele ühte suurde kuhja. Loo kuhja ümber erinevad kategooriad, kuhu asju panna, näiteks vanni- ja lastetoa kraam. Jaga asjad kuhjast erinevate kategooriate vahel ära, kuni kuhjast ei ole midagi järgi. Kui asjad ära jagatud, on neid kordades lihtsam oma kohale tagasi panna. Kui seda kohe teha ei viitsi, siis saab need asjad vähemalt õigesse tuppa viia ja koristamisega hiljem tegeleda.