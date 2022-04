Michigani aiatarvete kauplus meelitab kliente ebatavalise kampaaniaga

Kauplus reklaamib, et sel reedel saavad kõik kliendid, kes on poest vähemalt ühe ostu teinud (ostusumma ei ole oluline), tasuta viis gallonit ehk pea 19 liitrit kütust. Kokku antakse kütust 180 kliendile ning seda hakatakse jagama pärastlõunal.

Poe turundusdirektor PJ McMillan ütleb, et kampaania on sa nende «tasuta asjade reede» programmist. Kuna kauplus pakub transporditeenust üle kogu osariigi, on vastav varustus neil endal olemas.