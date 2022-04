Maailma rikkaim inimene Elon Musk: mul ei ole kodu, elan sõprade juures

Musk, kelle varanduse suuruseks on hinnatud umbkaudu 250 miljardit eurot, elab oma sõprade lahkusest. Videointervjuus Chris Andersonile, kes on konverentsifirma TED juht, ütles Musk: «Mul ei ole praegu isegi oma maja ja ööbin sõna otseses mõttes sõprade juures. Kui lähen näiteks Bay Area'sse, kus on enamik Tesla insenere, siis elan mingi aeg ühe sõbra vabas magamistoas, kuni järgmise juurde kolin.»