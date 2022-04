MINISTER ⟩ Toidujulgeolek on muutunud samaväärseks muu julgeolekuga

Ministri kõne keskmes oli toidujulgeoleku tagamine. «Toidujulgeoleku ja varustuskindluse olulisust on näidanud nii koroonakriis kui ka sõda Ukrainas. Praeguses julgeoleku- ja majandusolukorras on hinnatõus jõudnud toidu tootja ja tarbijani. On ülioluline, et säiliks piisav toidutootmise võimekus ja tootjad tegevust ei lõpetaks,» sõnas Kruuse. «Maailm ei ole enam selline, mis enne 24. veebruari – toidujulgeolek on muutunud samaväärseks muu julgeolekuga.»