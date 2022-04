KINNISVARAANALÜÜS ⟩ Tehingute vähenemine jääb esimesel pandeemialainel külmutatud arenduste taha

«Esimeses kvartalis vahetas Tallinna korteriturul omanikku 2301 korterit ja 330 miljonit eurot,» selgitas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. See tähendab, et rahaline turumaht lõpetas kasvamise ja tehingute arv isegi langes aastaga kümnendiku.

Maa-ameti andmeil tõusis keskmine ruutmeetrihind Tallinna korteriturul esimese kvartali lõpuks pea 2600 euroni, kvartali keskmine hind jäi 2520 euro kanti. Seda on 17 protsenti enam kui mullu esimeses kvartalis, kuid tehingute rahaline maht jäi samaks ning tehingute arv langes 10 protsenti.

Saksingu kinnitusel mõjus esimene pandeemialaine nii inimeste kui arendajate kindlustundele raskelt, mistõttu paljud arendused tühistati või pandi ootele. «Praegu on just esimese laine ajal alustatud arenduste tehingusse jõudmise aeg, ja neid on lihtsalt vähem kui enne,» selgitas Saksing. Prognoositavalt kolmandas-neljandas kvartalis tehingumahud taastuvad.