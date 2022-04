Eesti lihatootja tõi turule noortele suunatud tervisliku tootesarja

«Saime teada, et keskenduda on tarvis toodete kõrgele lihasisaldusele ja sellele, et need on valminud keskkonnasõbralikult. Vähemal määral pidasime silmas ka pakendi suurust.»

Taavet lisas, et ka lõplik pakendidisain valmis koostöös Tartu Ülikooliga, kellega tehti pilgujälgimise katsed ja mõõtmised. «Noortel on paraku tekkinud väärarusaam, et liha ei ole tervislik,» kirjeldas ta. «Samal ajal ütleb koolitoidu liit, et noortel on lihatarbimises ja valkude omandamises just puudujääke. Selle on muidugi seletus: kui vaadata tooteid, mida poodidest kõige rohkem ostetakse, siis nendes pole kahjuks lihasisaldus kõige kõrgem ja need ei pruugigi kõige tervislikumad olla. Tahame oma toodetega panuse anda täisväärtuslikku toiduvalikusse.»