TEADLASED ⟩ Nõudepesunuustiku soovituslik kasutusiga võib sind üllatada

Ideaalne kasvulava

Uuringut juhtinud doktor Trond Moretro sõnul kipuvad paljud koduomanikud nuustikut vahetama alles siis, kui viimased haisema hakkavad. Uuringu põhjal võib aga öelda, et ühe nõudepesusvammi kesmine eluiga on kõigest nädal. «Inimese nina ei korja väheste kasutuskordade järel seda lõhna veel üles. Nuustiku vahetusega ei tohiks venitada seni kuni need haisema hakkavad,» paneb Moretro südamele. Ta lisab, et lehkav nuustik on sulaselge märk sellest, et nuustiku vahetusega on hiljaks jäädud.