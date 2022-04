VIDEO ⟩ Kas sina julgeksid? Vietnamis avatakse peagi maailma pikim klaassild, mis ripub poole kilomeetri sügavuse kuristiku kohal

Son La provintsi ehitatud sild kannab nime Bach Long. Klaassild avatakse 30. aprillil, mil riik tähistab taasühinemise päeva, mil riigi vaenutsevad põhja- ja lõunaosa ühendati. Kavas on esitada Guinnessi rekordite raamatu komisjonile avaldus, et sild ametlikult maailma pikima klaassillana arvele võetaks.

Moc Chau ametnikud ütlesid, et sild, mis ripub pea 500 meetri kõrgusel maapinnast, on valmistatud prantsuse ettevõtte St. Gobaini toodetud karastatud klaasist. Lisaks selgitatsi, et korraga võib sillal olla kuni 500 inimest.