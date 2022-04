Vaata, kui lihtne on omal käel peegelseina meisterdamine!

Ashley Donelli, kes elab Glasgows, tahtis kööki peegelseina. Ta küsis hinnapakkumisi, kuid need käisid üle jõu. Kõik küsisid vähemalt tuhat naela ehk 1200 eurot.

Oma unistusest ta ei loobunud, vaid lähenes probleemile loominguliselt. Koos oma partneri Johniga, otsustasid nad peegelseina ise valmis teha. Oma projekti jagasid nad ka TikTokis, kus see on nüüdseks üle miljoni vaatamise kogunud. Tuleb välja, et efektse peegelseina meisterdamine ei olegi teab mis keeruline ülesanne ja ei maksa ka suurt midagi.