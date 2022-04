KAS IKKA TASUB ⟩ Üks inimene kolmest usaldab oma toitumisvalikutes just seda

Rohkem kui kolmandik täiskasvanutest tunnistab, et teeb oma toitumisvalikuid sotsiaalmeediast saadud info põhjal. Vee joomine, snäkkidest loobumine ja teatud toiduainete kaotamine menüüst on peamised mõjud, mis sotsiaalmeediaga kaasnevad, selgub Ameerikas läbi viidud uuringust.

Tuleb välja, et sotsiaalmeedia mõjul on enam kui veerand täiskasvanutest loobunud saia- ja leivatoodest, samal ajal kui iga viies väldib piimatoodete tarbimist. 23 protsenti uuringust osalenuist tunnistab, et jätab ka hommikusöögi vahele.