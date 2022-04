Fahle Parki tuleb Baltimaade suurim koostöötamiskeskus

Worklandi asutaja ja juhatuse esimehe Indrek Hääle sõnul näitab nõudlus koostöötamiskeskuste ja täisteenusbüroode järele pidevat kasvutrendi. «Kui aasta-pooleteise eest eeldati, et kodust töötegemine muutub normiks, siis täna näeme, et mugavad keskendumist soosivad kontoripinnad on jätkuvalt väga kõrgelt hinnatud. Oluliseks faktoriks on muutunud paindlikkus – seda nii ettevõtja kui ka meeskonnaliikme seisukohast,» lisab Hääl, kelle sõnul on keskustes kõige populaarsemad 2-10 kohalised privaatkontorid.