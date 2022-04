SÕNA JURISTIL ⟩ Soome parkimistrahve pärast 3 aastat enam sisse nõuda ei või

Vaidluse peakangelane sai Julianus Inkassolt nõude 2015. aasta Soome Vabariigi parkimistrahvi eest. Inimene pöördus seepeale Tarbijavaidluste komisjoni, kes 25. märtsi 2022. aasta otsusega avalduse rahuldas. Komisjon leidis, et Julianus Inkassol ei ole tarbija vastu nõuet ning otsuse täitmiseks peab inkasso kirjalikult kinnitama nõudest loobumist.

Inkasso peab tõestama, et tal on nõudeõigus

Otsuses tulid välja kaks õiguslikult kaalukat argumenti. Esiteks leidis komisjon, et inkasso ei ole esitanud tõendit selle kohta, et tal on nõudeõigus. Antud juhul oleks nõude esitaja pidanud tõendama, et just see parkimiskorraldaja võib antud kohas rikkumise eest trahvi teha. Parkimiskorraldaja volikiri võla sissenõudmiseks ning fotod pargitud sõidukist seda ei tõenda.

Tagatipuks tugines Julianus Inkasso oma argumentides Eesti liiklusseadusele, võlaõigusseadusele ning Eesti Riigikohtu lahenditele, mis Soome Vabariigis ilmselgelt ei kohaldu. Komisjon selgitab, et ehkki võla sissenõudmise menetlus käib Eesti seaduse järgi, siis nõue peab olema tekkinud asukoha Soome seaduse alusel. See tähendab, et Soomes saadud parkimistrahvi puhul kohaldub samuti Soome õigus.

Soomes lõppevad nõuded igal juhul 3 aastaga

Teise olulise nüansina tuleb tarbijakaitsekomisjoni otusest välja, et Soome Vabariigis aeguvad võlad teistmoodi kui Eestis. Ka aegumise osas üritas Julianus Inkasso tugineda Eesti õigusele, mille järgi võib ka aegunud nõuet siiski esitada.

Komisjon selgitas taas, et aegumisele ei kohaldu Eesti õigus vaid Soome Vabariigi õigus: «Soome Vabariigi võlgade aegumise seadus (Laki velan vanhetumisesta) § 14 sätestab, et võlgniku tasumise kohustus lõpeb, kui nõue on aegunud (Velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa, kun velka vanhentuu). Seega erineb Soome õigus Eesti regulatsioonist, mille alusel kaupleja väitel saab aegunud nõude avaldada võlaregistris, kuna Eesti regulatsioon ei sätesta, et nõue kui selline aegumisel lõpeb.»

Inimkeeli öeldes on Soomes aegumine absoluutne ja pärast 3 aasta möödumist inimesi sellise võla või trahviga enam mingil juhul tülitada ei tohi.