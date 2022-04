Vargad üritasid eriti jultunud moel Harjumaa kodu valvesüsteemist mööda pääseda

Harjumaa ühest eramust tuli G4Si juhtimiskeskusesse signaal, et turvasüsteemi vooluühendus on katkenud ja aku tühjenemas. Sellest teavitati ka omanikku, kes läks ise koju olukorda kontrollima ning avastas, et keegi on läbi lõiganud majja viiva elektrikaabli. Seetõttu polnud majas elektrit ja valvesüsteem oli vooluta.

«Voolukatkestuste puhul läheb valvesüsteemi keskseade üle akutoitele ning aku peab vastu mitmeid tunde. Kui elektrikatkestus on pikem, siis aku tühjenedes anname omanikule sellest teada. Omanik saab seejärel ise otsustada, kas soovib, et patrullekipaaž olukorda kontrolliks või on teada, et tegu on planeeritud lühiajalise katkestusega ja muretsemiseks põhjust pole,» selgitas G4S-i teenindus- ja juhtimiskeskuse direktor Reiko Tääker.

Hiljem selgus, et eramul oli lisaks läbi lõigatud elektrikaablile sisselöödud aknaklaas. Omaniku sõnul tal sugulaste ega naabritega konflikti pole ja seega on tõenäoline, et tegu oli ettevalmistusega sissemurdmiseks. Omaniku sõnul ei jõutud eramust siiski midagi varastada.