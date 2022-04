VALMISTU SUVEKS ⟩ Vinged suvilad üle Eesti, mis otsivad omanikku!

Sepa küla Saaremaal

Kuressaarest 15-minutilise autosõidu kaugusel asuv privaatne ja suure kinnistuga suvemaja. Maja enda pindala on 45 ruutmeetrit, kinnistu aga 2,8 hektarit, millest enamik on kaetud metsaga. Mõlemal pool maja on ehitatud terrass.

Suvila Sepa külas. Foto: KV.EE

Kinnistu on Sepa hoiuala koosseisus ning keskkonnaamet lubab ehitustegevust teostada vaid olemasoleval õuealal. Üks kurb asi kinnistul on – puuduvad kommunaalteenuste ühendused, aga küll seda viga parandada saab.

Suvila Sepa külas. Foto: KV.EE

Aiandusühistu Salvo Harjumaal

Laitse kandis, müüakse ratastel maja, mille mudeli nimi «Villerby Granada». Toodetud on see iludus aastal 2008. Antud kinnistul on see ilutsenud aastast 2017. Majaga tuleb loomulikult kaasa ka kinnistu ise, mille suurus on 1079 ruutmeetrit.

Kinnistul olemas elekter ja puurkaev. On ka vana suvilahoone, kuid see vajab kõvasti remonti. Ehk tuleb sellest mõnus saun?

Suvila Laitse kandis. Foto: KV.EE

Ratastel maja pindala on 40 ruutmeetrit. Siit leiab elutoa koos köögiga, kaks magamistuba, garderoobi, panipaiga ja vannitoa. Kõik eluks vajalik mööbel on siin olemas ja jääb uue omaniku kasutusse.

Lähedale jääb Laitse loss ja graniitvilla. Kauplus jääb omakorda ühe kilomeetri kaugusele. Ka jääb kilomeetri kaugusele bussi- ja rongijaam.

Suvila Laitse kandis. Foto: KV.EE

Paslepa küla Läänemaal

Kui otsid vaikset, eraldatud ja omanäolist kohta, kus on võimalik puhata kärarikkast linnaelust, ärgata hommikuse linnulaulu saatel, nautida mõnusat Eestimaa suve, siis oled leidnud õige koha!

Paslepa külas müüakse avara ja paljude aiakujunduse võimalustega kinnistut, mille koosseisu kuuluvad suvemaja (ehitusaasta 2019, pindala 10,3 m²) ja saunamaja (ehitusaasta 2021, pindala 11,1 m²) ning vanad silohoidlad.

Suvila Paslepas. Foto: KV.EE

Kinnistul on olemas puurkaev ja lokaalne settekaev. Elektrivõrguga liitumine on hinnas, seni saab kasutada kõrval olevast hoonest tulevat elektrit.

Kinnistu asub privaatses, kuid samas hästi ligipääsetavas kohas. Omanäolise kompleksi hooneid saab kasutada suvekoduna või näiteks külalistemajana. Krundil olevad silohoidlad annab võimaluse panna tööle oma fantaasia, näiteks saab neid kasutada mõneks kunstinäituseks, vabaõhuetenduseks või miks ka mitte pidada selles kaunis paigas tore pulmapidu.

Suvila Paslepas. Foto: KV.EE

Eisma küla Lääne-Virumaal

Uut omanikku ootab ka see, remonditud ja hubane suvila, Eisma külas. Meri pole siit kaugel, ka paadisadam mitte. Uue kuue sai suvila aastal 2016 ning näeb siiani värske välja. Majja on ehitatud ka ahi, seega on seal võimalik aastaringselt elada. Olemas ka elekter ja vesi. Kinnistul asub ka abihoone, kus garaaž ja saun – need tahavad renoveerimist.

Suvila Eisma külas. Foto: KV.EE

Terrass ei ole lõpetatud, kuid ebameeldivam osa on ära tehtud. Kinnistu kaks külge on piiratud aiaga. Kuid mis ehk kõige tähtsam – siin on kümblustünn, mis jääb uue omaniku kasutusse.

Suvila Eisma külas. Foto: KV.EE

