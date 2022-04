Väikeelamute rekonstrueerimistoetust on taotletud 481 korral, taotlusvoor on avatud kuniks raha jätkub!

«Suurenenud ebakindlused energiaturgudel on näidanud, et kodu korralik soojustamine ja sellele päikesepaneelide paigaldamine on üks parimaid valikuid, mida koduomanik ise ära teha saab, et oma majapidamise energiaarved pikaaegselt alla tuua,» sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.