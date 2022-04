PEA PIIRI ⟩ Kaitsealust karulauku võib loodusest vaid enda tarbeks korjata

Et karulaugu kasvukoht säiliks, tuleb aga hoiduda ühelt taimelt liiga paljude lehtede ära korjamisest ning taimede tallamisest. Kohas, kus on näha vaid üksikud karuaugulehed, võiks jätta kaitsealuse taime puutumata.

Kui on tahtmist karulauku suuremates kogustes tarvitada või isegi müüa, siis tuleb seda ise kasvatada, sest loodusest korjatud karulaugu müümine on keelatud. „Üks võimalus karulaugu aeda asustamiseks on istutada aianduskeskusest pärit taimi, aga lubatud on ka seemnete korjamine looduslikust kasvukohast. Kindlasti ei tohi omal initsiatiivil karulaugu taimi ega muid kaitsealuseid liike looduses ühest kohast teise ümber istutada, selleks on vajalik Keskkonnaameti luba,“ ütles Marju Erit.