Nõudepesumasina juhtme süüdanud Kohtla-Järve elanik seadis ohtu terve kortermaja

20. aprillil kell 8.08 anti häirekeskusele teada, et Kohtla-Järvel Outokumpu tänaval oli kortermaja ühes korteris tekkinud tulekahju köögis. Päästjad tegid kohale jõudes kindlaks, et köögis põles nõudepesumasin ja elektripliit. Päästjad kustutasid tulekahju ning eemaldasid kahjustunud köögiseadmed ja -mööbli. Korteri omanik tunnistas, et oli ise süüdanud nõudepesumasina juhtmed ning päästemeeskonna vanem algatas tema suhtes menetluse. Korteris puudus ka kohustuslik suitsuandur.