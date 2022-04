SÕNA EKSPERDIL ⟩ Kinnisvaraarendajad on pool kaupa riiulisse ootele pannud

Loomulikult tuli ka varem ette, et projektid läksid algse plaaniga võrreldes kallimaks, kuid tänaseks on suurusjärgud hoopis teised. «Kui ikka metalli hind hüppab paari nädalaga 50 protsenti üles, siis on mõju objekti lõppmaksumusele arusaadavalt olemas,» tõi Ränk näite ning lisas, et arendajatel on praegu tükk tegu ka seni sõlmitud lepingute täitmisega.