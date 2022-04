Ameeriklanna seletab kaasmaalastele, kuidas viisakalt paluda külalistel tuppa sisenedes jalanõud ära võtta

Bryanti sõnul tuleb alustada hoiatusega. Tema sõnul ei pruugi külalised üle ukseläve astudes olla kuigi rõõmsad, kui saavad teada, et peavad jalanõud ära võtma. Võimalik, et neil pole sokke jalas või on sokis auk. Sellise olukorra ärahoidmiseks, soovitab ta külalistele juba varakult teada anda, et toas jalanõusid ei kanta.