GALERII ⟩ Stiilipuhas 50ndate kodu: ühe mehe hobi viis imelise tulemuseni

Arizona osariigis elav Paul on pea terve elu kogunud just 50ndatest pärit asju. Üllataval kombel, ei ole Paul oma kollektsiooni loomiseks pidanud end vaeseks maksma. Kogu sisustus on tal maksma läinud ligi 13 tuhat dollarit ehk natuke alla 12 tuhande euro, vahendab Mercury.

Tema armastus möödunud kümnendi vastu on lausa nii suur, et Paul on hakanud seda imiteerima. Sööb ja joob ta selle aja toite. Ei kasuta mobiiltelefoni, arvutit ega muid kaasaegseid vidinaid. Ka riides käib ta nagu 50ndate härra. Mõned meelelahutusvidinad tal siiski on. Näiteks vana televiisor ja raadio, kuna need olid tol ajal paljudel USA-s elavatel inimestel kodus olemas.