PILDID ⟩ Merejahid saavad minevikuks: tuleviku alused kulgevad õhus

AirYacht nime kandvat projekti reklaamitakse kui keskkonnasõbralikku alternatiivi traditsioonilistele jahtidele. Põhiline erinevus selle ja teiste jahtide vahel on asjaolu, et šveitslaste kavandatud alusel ei ole mootorit. See langetatakse õhulaevalt sobilikku asukohta, olgu selleks mõni laht või isegi liivakõrb, ning korjatakse uuesti üles, kui aeg kohta vahetada.