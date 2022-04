Remonti vajavate korterite hind rallib: magalates paisuvad need juba kuuekohaliseks

Näiteks remonti vajavate kahetoaliste korterite hinnad Tallinna magalas lähenevad juba 100 000 eurole, renoveeritute tipphinnad on ligi 120 000 euro juures. Kui mõni aeg tagasi oli hinnavahe samas piirkonnas olevate sarnaste remonti vajavate ja renoveeritud kahetoaliste korterite puhul 30 000 eurot, siis nüüd on see langenud juba ligi 20 000 eurole.

Renoveerimine aina kallim

Renoveerimist vajavad korteri kordategemine nii äri (niinimetatud flippimine) kui endale kodu rajamise eesmärgil, on samuti muutunud järjest kallimaks, sest ehitushind on kasvanud aastaid ja tõus on jätkuv.

Muutunud on ka tasakaal materjalide ja tööraha osas. Kui varem oli töötasu osakaal 50 protsenti ja materjalidel samuti 50 protsenti, siis täna on materjalide kulu tööde kogumaksumusest üks kolmandik.

Suurim probleem on aga tööjõu puudus. On olnud lausa olukordi, kus töömees ostetakse üle või tasu aetakse juba teadlikult ulmeliselt kõrgeks.

Kvaliteet võib kannatada

Kui renoveerida, siis juba korralikult. Kehva remondiga flip-korteri müügiperiood võib venida väga pikaks. Hästi renoveeritud korter läheb endiselt kiirelt kaubaks ja ostja on nõus selle eest ka maksma.

Vähenenud kasumite tõttu on näha ka halba ehituskvaliteeti. See pole küll valdav ja need on üksikud juhud, kuid hinnatõusu jätkudes võib probleem süveneda.

Tulevikuperspektiiv vastandlik

Tulevikuperspektiivis hinnatõus jätkub. Kasvavad nii ehitusmaterjalide, töö kui ka korterite hinnad. Viimasele lisab hoogu juurde uute korterite vähenev pakkumine ja kallinemine, mille tõttu pööravad ostuhuvilised oma pilgud veelgi enam vanemate elamispindade poole. Näiteks remonti vajavate korterite puhul Mustamäel või Õismäel ei tule hinnas tingimine tihti juba praegu kõne alla.