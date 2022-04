MAABLOGI ⟩ Toidulisandeid valides tuleb suhtuda ettevaatlikult igasugusesse reklaami, mis omistab tootele võluomadused

Pilt on illustratiivne.

Laialt on levinud arusaam, et tervise hoidmiseks ja turgutamiseks on lisaks toidule hea tarbida ka toidulisandeid. Neid võidakse kasutada organismi varustamiseks vajalike toitainetega või haigestumise riski vähendamiseks, kuid toidulisandid ei asenda siiski täisväärtuslikku toitumist. Sellest, millele tuleks toidulisandite puhul tähelepanu pöörata, kirjutab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Evelin Kivima.