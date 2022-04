PILTUUDIS ⟩ Innovaatiline mullidušš tagab meeliköitva spaa-elamuse kodust lahkumata

Kelda BubbleSpa mulliduši taga on 10-aastane õhujõutehnoloogia arendus, mis on võtnud snitti auto- ja lennutööstusest. Tipptasemel ruudukujulisse dušipeasse on integreeritud LED-valgustus, mis valgustab igat veepiiska, täpsemalt öeldes veemulli.

Dušimullid on sedavõrd suured, et loovad kokkupuutel kehaga meeldiva heli, mis aitab lõõgastuda ja stimuleerida meeli, kirjutab koduportaal Ideal Home. Iga mull on loojate sõnul justkui pehme sõrmepuudus, mille toimel paraneb nii vere- kui lümfiringe. Dušivõtt on kui klassikaline massaaž, mis mõjub lõõgastavalt füüsiliste ja vaimsete pingete korral.