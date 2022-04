GALERII ⟩ Disaini meistriklass! Turule on jõudnud Eesti esimene digitaalne tapeediteenus

Vajalik on vaid oma sein ära mõõta, sisestada mõõtmed Baubauwall kodulehel ja täpselt selline kogus tapeeti trükitaksegi. Nii ei teki mingeid ülejääke ega liigset prügi. Kõik disainid on unikaalsed, mis valmivad nii oma ettevõtte disaineri Triinu Silla käe all kui ka koostöös teiste kunstnikega Eestis ja mujal Euroopas.