Eesti notarisüsteem on vanast Euroopast peajagu üle

Notarisüsteem, kus kinnisvaratehingud tõestab sõltumatu osapool ja iga kinnisasja omanik on kantud registrisse ning on ka lihtsasti kontrollitav, pärineb Saksa õigusest. See on LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu sõnul väga hea süsteem, kuna on tõestanud end turvalise, läbipaistva ja soodsana. «Teistsuguse süsteemiga vana Euroopa riigis võib tehingu vormistamine võtta kuid, vajada kõigi osapoolte advokaate ja maksta kuni kümnendiku tehingu väärtusest,» selgitab Saksing.

Notariaalne vorm kinnisvara tehingutele tagab kindlustunde, et kinnisvaraga saab toiminguid teha üksnes selle omanik ise või tema seaduslik esindaja, mitte keegi kolmas. «Notar koostab lepingu vastavalt osapoolte tahtele ja neilt saadud andmetele ning lisab vajalikud kokkulepped, et soovitud muudatused saaksid sisse viidud kinnistusraamatusse. Sealjuures ei ole notar ühe või teise osapoole esindaja, vaid peab lähtuvalt oma ametikohustusest tagama, et kõigi tehingus osalejate huvid oleksid kaitstud,» rõhutab Tallinna notar Mall Vendel.

Notariaalne kinnitus kaitseb osapooli

Notaribüroos kohtumist või uuemal ajal ka kaugtõestamist, nõuab Saksingu sõnul seadus. Osapoolte kohtumine võimaldab lepingutingimustes läbi rääkida ja vahetada vajalikku teavet tehingu osapoolte ja notari kui kolmanda sõltumatu osapoole vahel. «Müüjale on oluline avaldada lepingus ostjale kogu müügi eseme kohta käiv teave, kõik eseme eritunnused, aga ka müüjale teada olevad eseme puudused. Seeläbi saab müüja ennast parimal viisil kaitsta võimalike hilisemate nõuete ja vaidluste vastu. Ühtlasi saab ostja parema ülevaate eseme kohta, mille ta ostab,» täheldab Vendel.

Notar selgitab välja osapoolte tahte: kas ja millist tehingut teha soovitakse. Notar kontrollib erinevaid riiklikke registreid ja andmebaase, et selgitada välja tehinguks vajalikud asjaolud, eelkõige aga selle, kas osapooltel on ikka õigus kinnisvaratehinguks, millised on kinnisvara kasutamise piirangud ning ega tehing veel mõne osapoole nõusolekut vaja.

«Vestlus tehinguosalistega aitab notaril veenduda, kas inimene ikka saab reaalselt aru, millist tehingut ta on sooritamas, mis on selle tagajärjed ja kas see on tema tahe ning ega keegi teda sealjuures ei mõjuta ega survesta või pole inimese otsustusvõime tervisehäirest või mõnel muul põhjusel häiritud,» ütleb Vendel.

Lisaks on notar neutraalseks vahendajaks rahale, võttes vajadusel raha hoiule ning kandes selle üle alles siis, kui lepingu tingimused on täidetud ja omand üle antud.

«Seeläbi välistatakse väga oluline risk. Sisulise poole pealt on kinnisvaratehingud enamasti nii inimese kui juriidilise isiku jaoks väga olulised ning kaalul on palju. Seetõttu on oluline, et tehingute vahel oleks neutraalne osapool, sisuliselt Eesti riigi esindaja, kes aitab ära hoida tekkida võivaid kahjusid,» märgib Saksing.

Raha turvaline liikumine