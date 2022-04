INTERJÖÖR 2022 ⟩ Jälgi reaalajas sisustusmessil toimuvat!

Eesti Näituste messikeskusesse on end valmis seadnud enam kui 130 ettevõtet üle kogu Eesti. Interjöör 2022 osalevatel ettevõtetel on messikülastajate jaoks palju toredaid, soodsaid ja nutikaid pakkumisi. See on koht, kust saab hea ülevaate koduteemalistest sooduhindadest ning hetkel käimasolevatest kampaaniatest ja auhinnamängudest.